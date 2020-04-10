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    HaberlerEkonomi Haberleri ÇAYKUR bayilerinden Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon liralık destek
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    10.04.2020 - 10:41 | | AA

    ÇAYKUR bayilerinden Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon liralık destek

    ÇAYKUR bayilerinin, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira destek verdiği bildirildi.

    ÇAYKUR bayilerinden Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon liralık destek

     

     

    ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bayilerin de destek sağladığı belirtildi.

    Birçok iş kolu ve vatandaşı etkilemesi muhtemel sürecin en az zararla aşılması temenni edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Bu anlamda katkı sağlayacağına olan inancımızla, ülke genelinde faaliyet gösteren bütün bayilerimiz maddi katkıda bulunmak suretiyle sadece iyi zamanlarda değil, zor zamanlarda da halkımızın yanında yer almak istemektedirler. Bayilerimiz vesilesiyle kurumsal olarak bizler de bu ortak onuru ve gururu yaşamaktayız. ÇAYKUR olarak bütün bayilerimiz 1 milyon lira bağışla kampanyaya destek vermiştir."

    Acil Tıp Teknisyeni'ne kamyonetin çarpma anı kameradaÇorum'da koronavirüs tedbirleri kapsamında trafik ekipleri ile birlikte denetim yapan Acil Tıp Teknisyeni Rüveyda Bilgili'ye (31), kamyonetin çarpma anı kameraya yansıdı.
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