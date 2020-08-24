ÇAYKUR, haziran ayı yaş çay bedeli ödemelerine hafta içi başlayacak

Alim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaş çay bedellerinin üreticilerin banka hesaplarına 26 Ağustos çarşamba günü aktarılmaya başlanacağını ifade ederek, üreticilerin yaş çay paralarını ilgili bankalardan 27 Ağustos perşembe günü almaya başlayacağını, ödemelerin 31 Ağustos günü tamamlanacağını belirtti.

Alim, ÇAYKUR'un düzenli olarak aldığı yaş çayın bedellerini bir sonraki ayın sonuna kadar ödediğini hatırlattı.