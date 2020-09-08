BİST1.0980.15EURO8.840.35USD7.470.33ALTIN464.390.45
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri ÇAYKUR, üçüncü sürgünde 50 bin ton yaş çay aldı
    ABONE OL
    08.09.2020 - 11:24 | | AA

    ÇAYKUR, üçüncü sürgünde 50 bin ton yaş çay aldı

    Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), üçüncü sürgünde 50 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdi.

    ÇAYKUR, üçüncü sürgünde 50 bin ton yaş çay aldı

    ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül'de başlayan üçüncü sürgün alımların halen devam ettiği belirtildi.

    Üçüncü sürgünde bugüne kadar 50 bin ton yaş çay alındığı vurgulanan açıklamada, yıl genelinde ise 569 bin ton çay alımı yapıldığının altı çizildi.

    Bu dönemde, geçmiş yılların üçüncü sürgün dönemlerinde hiç olmadığı kadar alım yapıldığına işaret edilen açıklamada, "Bu dönemde alım limitlerimizin üzerine çıkılarak günlük ortalama 10 bin ton seviyesinde çay alımı gerçekleştirilmekte ve karşılığında tam kapasite üretim yapılmaktadır. Sorunsuz, kesintisiz çay alımı ve üretimi yapabilmek için bütün idari ve teknik imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız." ifadesine yer verildi.

    Yeni tip koronavirüs salgını döneminde alınan tedbirlere kararlılıkla devam edildiği de belirtilen açıklamada, üreticilerden, hastalık bulaşma veya bulaştırma riskini en aza indirebilmek için maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmeleri istendi.

      Kilogramı 40 TL'ye çıkan sarımsağın turşusu da yok satıyorAntalya’da 28 yıl önce hobi olarak başladığı turşuculuk mesleğinde 239 turşu çeşidiyle 10 bin kavanoza ulaşan Mustafa Hazar, korona virüsle birlikte, doğal antibiyotik olan ve bugünlerde fiyatı 40 TL'ye yükselen sarımsağın turşusuna ilginin arttığını söyledi. Sarımsak turşusunun fiyatı, kavanozun büyüklüğüne göre 30 ile 120 TL arasında değişiyor.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      İstanbul'daki iğrenç olayda flaş gelişme! O sözler cinsel taciz sayıldı

      İstanbul'daki iğrenç olayda flaş gelişme! O sözler cinsel taciz sayıldı

      Çalışan milyonları kapsıyor! Para ve izin verilemez, 6 saati de geçemez...

      Çalışan milyonları kapsıyor! Para ve izin verilemez, 6 saati de geçemez...

      Yeni kitap: 'Yalancı, sahtekar, zorba ve ırkçı'

      Yeni kitap: 'Yalancı, sahtekar, zorba ve ırkçı'

      TBMM personeli corona nedeniyle hayatını kaybetti!

      TBMM personeli corona nedeniyle hayatını kaybetti!

      Sıradaki Haber