ÇAYKUR’dan dönüm başına 600 kiloluk rekor alım

Yaş çay alımı için koronavirüs tedbirleri nedeniyle 44 maddelik eylem planı hazırladıklarını ifade eden Alim, “Yoğunlukları azaltmak için üreticilerimize saatli randevu sistemi uyguluyoruz” dedi.



Öte yandan sayıları 20 bini aşan çay üreticisi 20 Mayıs günü Rize’ye giriş yapmaya başlayacak. Sağlık kontrolünden geçirilecek üreticiler, bir hafta evlerinde karantinada kalacak, koronavirüs testine tabi tutulacak.