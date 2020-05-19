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    HaberlerEkonomi Haberleri ÇAYKUR’dan dönüm başına 600 kiloluk rekor alım
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    19.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ÇAYKUR’dan dönüm başına 600 kiloluk rekor alım

    ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, yaş çay alım kampanyasına bugün başlayacaklarını, birinci sürgün kotasını dönüm başına 600 kilogram olarak belirlediklerini söyledi.

    ÇAYKUR’dan dönüm başına 600 kiloluk rekor alım

    Yaş çay alımı için koronavirüs tedbirleri nedeniyle 44 maddelik eylem planı hazırladıklarını ifade eden Alim, “Yoğunlukları azaltmak için üreticilerimize saatli randevu sistemi uyguluyoruz” dedi.

    Öte yandan sayıları 20 bini aşan çay üreticisi 20 Mayıs günü Rize’ye giriş yapmaya başlayacak. Sağlık kontrolünden geçirilecek üreticiler, bir hafta evlerinde karantinada kalacak, koronavirüs testine tabi tutulacak. 

    İftar saati evinin balkonunda Ebabil kuşu bulduHatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir kişi evinin balkon camında, iftar saatinde Ebabil kuşu buldu.
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