Çekirdek keyfi tohumdan gelecek!

Tüketici son yıllarda damak tadına göre ay çekirdeğini Çin’den buldu! Çin’den ithal siyah ay çekirdeğine oluşan yüksek talep, ithalata giden dövizi de artırdı. Çekirdek üreticisi illerdeki tüccarlar ise çareyi Çin’den çekirdek değil, tohum ithalatı yapmakta buldu. Çin orjinli ay çekirdeği, yurt içinde yüksek verim getirince, bu yıl Türkiye ihtiyacına yetecek ay çekirdeği olacak. Yanı sıra ay çekirdeği ticareti yapanlar, tohumu ithal etmekle kalmadıklarını belirtirken, pek çok yerde hibrit tohum denemeleri yapılıyor. Buna göre sanayi/üniversite/üretici ortaklığı birkaç yıl içinde tüketicinin ağız tadına uygun ay çekirdeği için tohumlar geliştirmiş olacak.

Çekirdek keyfi, ithalat endişesi olmadan artık yerli üründen sağlanacak. Ay çekirdeği üreticisi illerde bir taraftan beyaz ay çekirdeğinin kalitesi yükselirken, diğer taraftan Çin orjinli tohumlardan elde edilen siyah çekirdekte yüksek verim sağlandı. Bu kapsamda gelecek yıllar için yapılan öngörülerde de yerli çekirdeğin tat ve fiyat dengesiyle tüketici için yeterli olacağı ifade ediliyor. İçeride üretimin yetersiz olması ve beyaz ay çekirdeğinde kalite sıkıntısı beraberinde Çin’den gelen siyah ay çekirdeğine yüksek bir ilgi oluşturmuştu. Yılın başında Kovid-19 salgın haberleri dünyada yayılmaya devam ederken yaşanan ithalat daralmalarıyla stok azalmış, ‘fiyat artacak’ endişesiyle çekirdeğin tadı kaçmıştı.

‘Biz üretene kadar’

Çerezlik ay çekirdeği üretici şehirlerinden Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili, geçen birkaç yılda Türkiye’de üretilen beyaz ay çekirdeğinde kalite ve verim sorunu yaşandığını söyledi. Tefenlili, “Dekarda 300 kilo verim, 150 kilo oldu. Verim üreticiyi, kalite de tüketiciyi memnun etmedi. Boş çıkan, ufak çekirdekler damak tadına hitap edemedi. Çin’den gelen ithal çekirdek ise tüketicinin damak tadına tam uydu. Talep o yönde gelişti. Ama burada da hem Çin’den olması tüketicide çeşitli endişeler oluşturdu, hem de çekirdek olarak ithalatında daha çok döviz çıkıyordu. Biz bunun hibrit tohumunu üretene kadar en azından tohum getirip burada dikelim dedik. Özel sektör tarafından bu yapıldı. Pamukkale Üniversitesi öncü olmak üzere tohum çalışmalarımız sürüyor. Bu sene Çin orjinli çekirdekte kendimize yeterli bir yıl geçireceğiz. Gelecek yıllar için de öngörümüz böyle. Dekarda 400 kilo verim var” değerlendirmesini yaptı.

Tescil ettirdi

Çerezlik ay çekirdeğinin uzun yıllar merkezi konumunda bulunan Kahramanmaraş Elbistan’ın büyük firmalarından Aybaklar’ın sahibi Hamit Yıldırım, kendi tohum denemelerinde sona yaklaştıklarını belirterek, bu alanda tescillerde yaptırdıklarını söyledi. Yıldırım, çekirdekteki durumu şöyle anlattı:

“2017’de Çin’de yeni çeşitler çıktı. Tüketici tarafından çok beğenilince, ciddi ithalatlar oldu. Bu sezon pazarın ihtiyacının yüzde 90’ından fazlasını içeride karşılayacağız. Biz de aynı ürünlerin tohumları ürettik. Onları çiftçilere veriyoruz. Kısmi sözleşmeli tarım uygulamamız var. Üretim ve verim iyi görünüyor. Tohum uğraşı çok uzun bir iş. Ana ve baba çeşitleri çaprazlayarak yeni çeşit elde ediyorsunuz. Türkiye’de beyaz ay çekirdeğinde yıllık üretim tahmini 70 bin ton, siyah ise 100 bin ton civarında.”

‘İçerideki üretim yeter’

Türkiye’de yıllık 200 bin tona yakın çekirdek tüketiliyor. Tüm Kuruyemiş Sanayici Ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) Başkanı Hüsamettin Karaman, yeni hasat dönemi yaklaşırken verimin üreticiyi memnun ettiğini söyledi. Bu sezon yurt içindeki üretimin, talebe yeteceğini kaydeden Karaman, “Büyük ölçüde içeride üretiyoruz. Çekirdeğin direkt ithalatı bu dönem olmayacak gibi. Geçen sezonlarda düşen kalite ile tüketici algısında bir değişiklik olmuştu. Bursa, Denizli, Ankara civarı ile Kahramanmaraş ve Erzurum ağırlığında üretim olacak diyebiliriz” şeklinde konuştu.