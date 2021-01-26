26.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Çekte bankanın sorumlu olduğu miktar artırıldı
Merkez Bankası, çekte muhatap bankanın ödemekle sorumlu olduğu miktarı 2 bin 225 liradan 2 bin 670 liraya yükseltti.
Söz konusu düzenleme, Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in dünkü Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla yapıldı.
Tebliğ 29 Ocak’ta yürürlüğe girecek.
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