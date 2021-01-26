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26.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Çekte bankanın sorumlu olduğu miktar artırıldı

Merkez Bankası, çekte muhatap bankanın ödemekle sorumlu olduğu miktarı 2 bin 225 liradan 2 bin 670 liraya yükseltti.

Çekte bankanın sorumlu olduğu miktar artırıldı

Söz konusu düzenleme, Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in dünkü Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla yapıldı.

Tebliğ 29 Ocak’ta yürürlüğe girecek.

 

Mobilya atölyesinde çıkan yangın evlere de sıçradıAdana'da 3 katlı binanın altında bulunan mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu. Tüm atölyeyi saran alevler binanın iki katındaki evlere de sıçradı. Evlerde oturanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
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