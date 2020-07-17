BİST118.8080.00EURO7.810.09USD6.850.05ALTIN396.06-0.74
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Çelik gibi tazminat
    ABONE OL
    17.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Çelik gibi tazminat

    Amerikan Uluslararası Ticaret Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’den çelik ithalatına yönelik ek vergi uygulamasının anayasaya aykırı olduğuna karar verdi.

    Çelik gibi tazminat

    Çelik İhracatçıları Birliği’nden (ÇİB) yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Trump, Mart 2018’de çelik ithalatının ABD çelik endüstrisini üretim gereksinimlerini yeterince karşılayamayacağı bir noktaya kadar zayıflatmakla tehdit ettiğini savunmuş ve yetkisini kullanarak dünyanın dört bir yanından çelik ithalatına yüzde 25 tarifeler getirmişti. Trump daha sonra ağustos ayında Türkiye’den çelik ithalatında vergileri yüzde 50’ye kadar ikiye katladığını açıklamıştı. ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Trump’ın Türkiye’den çelik ithalatına yönelik ek vergi uygulamasının anayasaya aykırı olduğuna karar verdi.

    2 yıllık mücadele

    Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇİB Başkanı Adnan Aslan, “Trump’ın yüzde 25 oranındaki keyfi ek vergisinden ötürü ihracatçımız zarara uğradı. Zararın karşılanmasını talep edeceğiz” dedi. Aslan, şunları kaydetti:

    “Trump’ın arkasında hiçbir gerekçesi olmadan, sadece Türkiye’ye uyguladığı yüzde 25 ek vergi çelik ihracatçısını zarara uğrattı. ABD Başkanı mahkeme kararından önce bize uyguladığı ek vergiyi kaldırdı ancak bu haksız karar geceden gündüze denecek bir zaman diliminde alındı. İhracatçımız bu karara gemilerde ve limanlarda yakalanmıştı. İki yıldır bu dava ile uğraşıyorduk ve hak sonunda yerini buldu. Dava temyize gitmezse doğan zararımızın iadesini ABD gümrüklerinden talep edeceğiz. Temyiz yolu olursa aynı başvurumuzu üst mahkemelere de taşıyacağız. 2017’de Türkiye’nin toplam çelik ihracatının yüzde 15’i ABD’ye gerçekleştiriliyordu. Bu oran bugün yüzde 3 seviyelerinde seyrediyor. ABD halihazırda Güney Kore, Avustralya, Brezilya, Arjantin, Meksika ve Kanada’ya özel kota açmış durumda. Bu ülkelerden ithal ettiği çelik ürünlerinden vergi almıyor.”

    Aslan, mahkeme kararının dünyada Türk çelik sektörüne yönelik haksız uygulamaların kalkması açısından referans niteliğinde olduğunu belirtti.

    25 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalandıAdana'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan hafif ticari aracın sürücüsü, 25 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalandı. Araç sürücüsü Arda K.'nın (19), ehliyeti olmadığı için polisten kaçtığı belirlendi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    HDP’li vekil Mensur Işık eşini darbetti

    HDP’li vekil Mensur Işık eşini darbetti

    Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiriyor! Erteleniyor

    Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiriyor! Erteleniyor

    Ünlü teknoloji CEO'su başı kesilmiş halde bulundu

    Ünlü teknoloji CEO'su başı kesilmiş halde bulundu

    Mahkeme Yargıtay’ın bozma kararına uydu

    Mahkeme Yargıtay’ın bozma kararına uydu

    Sıradaki Haber