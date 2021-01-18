Çelikte 2021 hedefi 23 milyon ton ihracat

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, 2020’de özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarında daralma olduğunu ancak bu bölgelerdeki açıklarını Uzakdoğu ve Güney Amerika ile karşıladıklarını aktardı. Yeni dönemdeki ihracat hedeflerini açıklayan Aslan, şunları söyledi:



“2021’de miktarda yüzde 10 artışla yaklaşık 23 milyon tona ulaşmayı, değerde ise yüzde 15 artışla yaklaşık 15 milyar doları hedefliyoruz. 2021 yılını çelik sektörü adına çok iyi görüyoruz. Avrupa’daki kotalar, ABD’deki ithalat ve ticaret politikası vergileri nedeniyle 2021’de buralarda ihracat artışı olmayabilir. Ancak Uzakdoğu, Güney Amerika ve Afrika’da ihracatımızı önceki yıla göre artıracağımızı öngörüyoruz.”