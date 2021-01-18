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18.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Çelikte 2021 hedefi 23 milyon ton ihracat

2020 yılını miktar bazında yüzde 2.8 azalışla 20.6 milyon ton ve değer bazında yüzde 8.2 azalışla 12.7 milyar dolar ihracatla tamamlayan çelik sektörü toplam 197 ülkeye ihracat gerçekleştirdi.

Çelikte 2021 hedefi 23 milyon ton ihracat

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, 2020’de özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarında daralma olduğunu ancak bu bölgelerdeki açıklarını Uzakdoğu ve Güney Amerika ile karşıladıklarını aktardı. Yeni dönemdeki ihracat hedeflerini açıklayan Aslan, şunları söyledi:

“2021’de miktarda yüzde 10 artışla yaklaşık 23 milyon tona ulaşmayı, değerde ise yüzde 15 artışla yaklaşık 15 milyar doları hedefliyoruz. 2021 yılını çelik sektörü adına çok iyi görüyoruz. Avrupa’daki kotalar, ABD’deki ithalat ve ticaret politikası vergileri nedeniyle 2021’de buralarda ihracat artışı olmayabilir. Ancak Uzakdoğu, Güney Amerika ve Afrika’da ihracatımızı önceki yıla göre artıracağımızı öngörüyoruz.”

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