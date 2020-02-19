19.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Çelikte ithalat tepkisi
Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, geçen yılın aralık ayında çelik tüketiminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66’lık artış yaşanmasına rağmen üretimdeki artışın nihai ürünlerde yüzde 10 olduğunu, aradaki farkın ithalata yöneldiğini ifade etti.
Yayan, “Çelik üretiminde fazla kapasite olmasına rağmen ithalat yapılması bizi rahatsız ediyor. Türkiye’de yerlileştirme, yerli girdi tedariki gibi konseptlerin teşvik edildiği şartlarda ithalat yapılıyor” diye konuştu.