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    HaberlerEkonomi Haberleri Çelikte ithalat tepkisi
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    19.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Çelikte ithalat tepkisi

    Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, geçen yılın aralık ayında çelik tüketiminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66’lık artış yaşanmasına rağmen üretimdeki artışın nihai ürünlerde yüzde 10 olduğunu, aradaki farkın ithalata yöneldiğini ifade etti.

    Çelikte ithalat tepkisi

    Yayan, “Çelik üretiminde fazla kapasite olmasına rağmen ithalat yapılması bizi rahatsız ediyor. Türkiye’de yerlileştirme, yerli girdi tedariki gibi konseptlerin teşvik edildiği şartlarda ithalat yapılıyor” diye konuştu. 

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