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    HaberlerEkonomi Haberleri Çeltikte lisanslı depo çiftçiye müjde oldu
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    06.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Çeltikte lisanslı depo çiftçiye müjde oldu

    2019 yılı rakamları ile Türkiye’nin toplam pirinç üretiminin yüzde 45’ini gerçekleştiren Balıkesir’in Gönen ilçesinde çiftçinin üründen daha fazla kazanmasını sağlayacak 75 bin metreküplük lisanslı depo yatırımının 1’inci etabı hayata geçti. Yatırımın tüm etapları tamamlandığında çeltikte Türkiye’nin en büyük kapasiteli lisanslı deposu olacak.

    Çeltikte lisanslı depo çiftçiye müjde oldu

    Mutlular Gönen Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Genel Müdürü İpek Mutlu, lisanslı depo yatırımı açılışında yaptığı konuşmada “Gelecekte iç pazarda ve dış pazarda rekabet gücümüzü arttırmak için bugünden yatırımlarımızı planlamamız bir gereklilikti. Gönen Organize Sanayi Bölgesinde 85 dönüm arazi üzerine lisanslı depo kuruluşuna karar verdik. 16 çelik silomuz 75 bin metreküp kapasitede olup, Ticaret Bakanlığı’nın her türlü denetim yeterliliğinden geçerek, Lisanslı Depoculuk Faaliyet Belgesini almaya hak kazanmıştır” dedi.

    Gönen’de olacak

    Mutlular Grup Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mutlu da konuşmasında tarımsal ürünlerin ekonomiye katkısını değerlendirdi. Mutlu, “Çeltiğin daha iyi değerlendirilebilmesi için yatırımlar yaptık. Çeltik atıklarını ekonomiye kazandırabilmek için yaptığımız enerji tesisi ile ülkemizin enerji ihtiyacının binde birlik bölümünü karşılamaktayız. Lisanslı depolarımız hasat dönemlerinde tarım ürünlerindeki arz yığılması nedeniyle oluşan fiyat düşüşlerinin önlenmesi, piyasa dengelenmesi, finansman sıkıntısı çeken küçük çiftçilerin krediye ulaşması için fırsat. Ayrıca Güney Marmara’nın tüm çeltiği de Gönen’e toplanacak” dedi.

    Çiftçi teminat gösterebiliyor

    TSE standartları çerçevesinde; bakanlık gözetiminde, sigortalı olan lisanlı depolara, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)’ne kayıtlı çiftçiler ürünlerini teslim edebiliyor. Çiftçiler lisanslı depolardaki ürünleri için ton başına aylık 10 lira kira ödüyor. Aylık 10 liralık kiranın 6 lirasını ise devlet karşılıyor. Çiftçiler ürünlerini fiyatların düşük olduğu harman zamanında değil daha uzun vadede satabiliyor. Ayrıca çiftçi lisanslı depodaki ürününü teminat olarak gösterip kredi alabiliyor.

    Balayından dönen çifte dehşeti yaşattılarBalayından dönen Mersin Barosu avukatlarından Mustafa Doğan ve eşi Büşra Doğan'ın otomobili, trafikte, içinde 4 kişi bulunan başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Doğan çiftinin, kırmızı ışıkta durduğu sırada da yanlarına gelerek silah gösterip, tehditler savuran şüpheliler, kayıplara karıştı. Çiftin savcılığa şikayetçi olduğu trafik terörü, kameralar tarafından görüntülendi.
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