Çeltikte lisanslı depo çiftçiye müjde oldu

Mutlular Gönen Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Genel Müdürü İpek Mutlu, lisanslı depo yatırımı açılışında yaptığı konuşmada “Gelecekte iç pazarda ve dış pazarda rekabet gücümüzü arttırmak için bugünden yatırımlarımızı planlamamız bir gereklilikti. Gönen Organize Sanayi Bölgesinde 85 dönüm arazi üzerine lisanslı depo kuruluşuna karar verdik. 16 çelik silomuz 75 bin metreküp kapasitede olup, Ticaret Bakanlığı’nın her türlü denetim yeterliliğinden geçerek, Lisanslı Depoculuk Faaliyet Belgesini almaya hak kazanmıştır” dedi.



Gönen’de olacak



Mutlular Grup Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mutlu da konuşmasında tarımsal ürünlerin ekonomiye katkısını değerlendirdi. Mutlu, “Çeltiğin daha iyi değerlendirilebilmesi için yatırımlar yaptık. Çeltik atıklarını ekonomiye kazandırabilmek için yaptığımız enerji tesisi ile ülkemizin enerji ihtiyacının binde birlik bölümünü karşılamaktayız. Lisanslı depolarımız hasat dönemlerinde tarım ürünlerindeki arz yığılması nedeniyle oluşan fiyat düşüşlerinin önlenmesi, piyasa dengelenmesi, finansman sıkıntısı çeken küçük çiftçilerin krediye ulaşması için fırsat. Ayrıca Güney Marmara’nın tüm çeltiği de Gönen’e toplanacak” dedi.



Çiftçi teminat gösterebiliyor



TSE standartları çerçevesinde; bakanlık gözetiminde, sigortalı olan lisanlı depolara, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)’ne kayıtlı çiftçiler ürünlerini teslim edebiliyor. Çiftçiler lisanslı depolardaki ürünleri için ton başına aylık 10 lira kira ödüyor. Aylık 10 liralık kiranın 6 lirasını ise devlet karşılıyor. Çiftçiler ürünlerini fiyatların düşük olduğu harman zamanında değil daha uzun vadede satabiliyor. Ayrıca çiftçi lisanslı depodaki ürününü teminat olarak gösterip kredi alabiliyor.