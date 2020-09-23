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    HaberlerEkonomi Haberleri Cengiz’den Özbekistan’a elektrik yatırımı geldi
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    23.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Cengiz’den Özbekistan’a elektrik yatırımı geldi

    Cengiz Enerji, yılda yaklaşık 60 milyar metreküp doğal gaz üretimi gerçekleştiren Özbekistan’da 150 milyon dolarlık yatırımla doğal gaz kombine çevrim santrali kuracak.

    Cengiz’den Özbekistan’a elektrik yatırımı geldi

     

    Özbekistan Cumhuriyeti Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı, Özbekistan Ulusal Elektrik Şebekeleri (JSC) ve Cengiz Enerji arasında yapılan “Yatırım Anlaşması”’na göre doğal gaz çevrim santrali Taşkent’te kurulacak.

    Santral 12 ayda tamamlanacak ve Cengiz Enerji tarafından 25 yıl işletilecek. Cengiz Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cengiz, “Bu bizim Özbekistan’da yapacağımız ilk iş olacak. Bundan sonra da maden, inşaat ve enerji alanlarındaki projeleri de değerlendirmek istiyoruz” dedi.

    Sağlık Bakanı Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ettiSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarına ziyarette bulundu.Koca, Twitter hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Keçiören EAH Acil Servisindeki arkadaşlarımı ziyaret ettim. Emniyet güçlerimizce incelenen kamera kayıtları, arkadaşlarımızın beyanı olayın ciddiyetini ortaya koymuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız süreci başlatmıştır. Sağlık camiası olarak üzgün ve konunun takibinde kararlıyız." ifadelerini kullandı.
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