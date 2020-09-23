Cengiz’den Özbekistan’a elektrik yatırımı geldi

Özbekistan Cumhuriyeti Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı, Özbekistan Ulusal Elektrik Şebekeleri (JSC) ve Cengiz Enerji arasında yapılan “Yatırım Anlaşması”’na göre doğal gaz çevrim santrali Taşkent’te kurulacak.

Santral 12 ayda tamamlanacak ve Cengiz Enerji tarafından 25 yıl işletilecek. Cengiz Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cengiz, “Bu bizim Özbekistan’da yapacağımız ilk iş olacak. Bundan sonra da maden, inşaat ve enerji alanlarındaki projeleri de değerlendirmek istiyoruz” dedi.