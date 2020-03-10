CEO açıkladı! Petrol krizinde flaş hamle

Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Saudi Aramco, Rusya ile OPEC arasında petrol arzı konusunda yapılan işbirliğinin sona ermesi sonrası arzını artıracağını duyurdu.

Aramco CEO'su Emin Nasser, Nisan ayında müşterilerine 12 milyon varil/gün olan maksimum sürdürülebilir kapasitenin 300 bin varil/gün üzerine çıkaracaklarını duyurdu. Nasser, 12,3 milyon varil/gün petrol arzının 1 Nisan'da başlaması için müşteriler ile anlaştıklarını duyurdu.