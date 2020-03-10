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    HaberlerEkonomi Haberleri CEO açıkladı! Petrol krizinde flaş hamle
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    10.03.2020 - 13:06 |

    CEO açıkladı! Petrol krizinde flaş hamle

    Aramco, 1 Nisan'dan itibaren petrol arzını sürdürülebilir kapasitesinin üzerine çıkaracak

    CEO açıkladı! Petrol krizinde flaş hamle

    Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Saudi Aramco, Rusya ile OPEC arasında petrol arzı konusunda yapılan işbirliğinin sona ermesi sonrası arzını artıracağını duyurdu.

    Aramco CEO'su Emin Nasser, Nisan ayında müşterilerine 12 milyon varil/gün olan maksimum sürdürülebilir kapasitenin 300 bin varil/gün üzerine çıkaracaklarını duyurdu. Nasser, 12,3 milyon varil/gün petrol arzının 1 Nisan'da başlaması için müşteriler ile anlaştıklarını duyurdu.

    İstanbul'da korku dolu anlar! Şoka girdi...Şişli'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yapan motosiklet sürücüsü çevredeki vatandaşlara, "Ben iyiyim, çok iyiyim, bomba gibiyim, problem yok" dedi. Şoka giren yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
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