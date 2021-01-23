23.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
‘Cep’ üreticilerine gözetim muafiyeti
Yatırım teşvik belgesi kapsamında üretime tabi tutulmak üzere cep telefonu aksam ve parçalarının demonte halde ithalatı gözetim uygulamasından muaf tutuldu. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, yatırım teşvik belgesi kapsamında cep telefonu üretimine tabi tutulmak üzere aksam ve parçaların demonte halde, 31 Ağustos’a kadar gerçekleştirilecek ithalatı, 200 dolarlık birim gümrük kıymeti uygulamasından muaf tutuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Genç İş Adamları heyetini kabulünde açıklamalarda bulunduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral ve beraberindeki heyeti kabulü sonrası açıklamalarda bulundu. 'Yüksek faize karşı olduğunu' ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek faizle ülkemin kalkınacağına inanmıyorum, kimse kusura bakmasın ben bunu anlatmaya devam edeceğim." dedi. Öte yandan Erdoğan kapsamlı reform paketinin yakında kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.