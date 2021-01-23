‘Cep’ üreticilerine gözetim muafiyeti

Buna göre, yatırım teşvik belgesi kapsamında cep telefonu üretimine tabi tutulmak üzere aksam ve parçaların demonte halde, 31 Ağustos’a kadar gerçekleştirilecek ithalatı, 200 dolarlık birim gümrük kıymeti uygulamasından muaf tutuldu.