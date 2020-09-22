Cep ve ayakkabı şikayette birinci

Başvurularda en çok 33 bin 427 ile cep telefonu, 25 bin 882 ile ayakkabı, 19 bin 507 ile kredi kartı üyelik ücreti, 18 bin 707 ile internet aboneliği, 14 bin 344 ile kredi tahsis ücreti konuları yer aldı.

Tüketici hakem heyetlerince verilen kararların yaklaşık yüzde 60’ı tüketici lehine sonuçlandı. Tüketici hakem heyetleri, tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıklar mahkemelere yansıtılmadan, tüketiciler yönünden masrafsız ve her iki taraf açısından hızlı ve kolay çözüme bağlanması amacıyla hizmetlerini sürdürüyor.