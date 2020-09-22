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    22.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Cep ve ayakkabı şikayette birinci

    Tüketiciler en çok cep telefonu ve ayakkabıdan şikayetçi oldu. Bu yıl ağustos sonu itibarıyla tüketici hakem heyetlerine gelen 375 bin 739  başvurudan 311 bin 873’ü incelenerek karara bağlandı.

    Cep ve ayakkabı şikayette birinci

    Başvurularda en çok 33 bin  427 ile cep telefonu, 25 bin 882 ile ayakkabı, 19 bin 507 ile kredi kartı üyelik  ücreti, 18 bin 707 ile internet aboneliği, 14 bin 344 ile kredi tahsis ücreti  konuları yer aldı.

    Tüketici hakem heyetlerince verilen kararların yaklaşık yüzde 60’ı tüketici lehine sonuçlandı. Tüketici hakem heyetleri, tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıklar mahkemelere yansıtılmadan, tüketiciler yönünden masrafsız ve her iki taraf açısından hızlı ve kolay çözüme bağlanması amacıyla hizmetlerini sürdürüyor.

     

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