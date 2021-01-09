‘Cep’te büyük oynamaya geldi

Türkiye pazarına pandemi döneminde giriş yapan Çinli cep telefonu markası Tecno Mobile markasının pazarla ilgili hedefi büyük. Afrika kıtasının bir numaralı cep telefonu markası olan Tecno Mobile, dünya sıralamasında da dördüncü sırada. Marka mart ayında ülkemize iki modelle giriş yaptı. Camon 12 Air ve Spark 4 Lite modellerini getirdi. Daha sonra Spark 6, Camon 16 Premier ve Pova’yı lanse etti.



Tecno Mobile Pazarlama Stratejileri Direktörü Gaurav Tikoo ile online sohbet etme fırsatı buldum. Tikoo, dünyada 60 ülkede faaliyet gösterdiklerini söylüyor. Tikoo, “Rekabetçi bir pazar ama iddialıyız. 2021 yılında yüzde 6-8 arasında pazar payı hedefliyoruz. Genç nüfusuyla Türkiye’de potansiyel yüksek. Doğru adımlar atacağız” dedi.



‘Üretimi düşünürüz’



Tikoo, “Türkiye’deki üretim atılımlarını izliyoruz. Biz de bunu değerlendiriyoruz. Biz pazarın isteklerini yerine getiririz” diye konuştu. Tikoo, pazarda Camon, Pova ve Spark modellerinin bulunduğunu aktararak, şunları söyledi:



“Üst segmenti de yıl ortasında getireceğiz. Phantom serisi de gelecek. Şu anda teknoloji perakende kanalındayız. Pova içerik tüketicilerine hitap ediyor. Uzaktan eğitimde de kullanılabilir. Spark, fotoğraf seven gençler için. Satışlarımız iyi gidiyor. Globaldeki 10’a yakın modelimizi getireceğiz. Operatör kanalında ve diğer kanallarda olacağız. Yılın üçüncü çeyreğinde mağaza açılışına başlayacağız. İş ortağımız Arena’yla dağıtımı yapıyoruz. İleride kendi ofisimizi kurma ve istihdamı artırma planımız da var.”



60 ülkede faaliyeti var



Çinli Transssion Holding’in bir markası Tecno Mobile, dünyada 60 ülkede faaliyet gösteriyor. Afrika kıtasında en çok satan cep telefonu markalarından biri. Tecno, aynı zamanda İngiltere Premier Ligi’nin şampiyon takımı Manchester City’nin de resmi tablet ve telefon ortağı.



Son teknoloji



Tecno Mobile Limited Türkiye Ülke Müdürü Hank Li de, ”Tecno tüketicilerinin en son teknolojilere sahip olmaları için daima kendimize meydan okuyoruz. Marka olarak sektörde olanın her zaman bir üst seviyesini takipçilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz. Son gelen modelimiz Camon 16 Premier modeli Camon 16 portföyünde öne çıkıyor” diyor.