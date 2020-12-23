MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Cep’te eSIM hizmeti 2021 yılında tamam
ABONE OL
23.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Cep’te eSIM hizmeti 2021 yılında tamam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Fiziksel SIM kartın yerine kullanılacak ‘eSIM’ hizmetini 2021 yılında hayata geçiyoruz. Türkiye, yerli ve milli imkanlarla eSIM teknolojisini üreten ilk ülkelerden biri” dedi.

Cep’te eSIM hizmeti 2021 yılında tamam

Karaismailoğlu, ‘eSIM’ tanıtım programı öncesinde açıklama yaptı. Karaismailoğlu, ‘eSIM’ teknolojisinin tamamen yerli ve milli imkanlarla yerli firmalar tarafından, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile iş birliği halinde geliştirildiğini belirtti.

Bakıma gerek yok

Karaismailoğlu, “Türk mühendislerince geliştirilen ve fiziksel SIM kartın yerine kullanılacak ‘eSIM’ hizmetini 2021 yılında hayata geçiyoruz. eSIM mimarisi hem M2M/IoT cihazlara hem de vatandaşlarımızın günlük hayatta kullandığı cihazlara önemli kolaylıklar sağlayacak” dedi. Karaismailoğlu, ayrıca eSIM ile kartların bakım, erişim, lojistik ve stoklama gibi süreç maliyetlerinin ortadan kalkacağını belirtti.

Milliyet'te Gündem (23 Aralık 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan haber başlıkları
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dünyaya getirdiği bebeğini çöpe atan anne ve erkek arkadaşı gözaltında

Dünyaya getirdiği bebeğini çöpe atan anne ve erkek arkadaşı gözaltında

İşte ülkelerdeki altın rezervleri! Türkiye...

İşte ülkelerdeki altın rezervleri! Türkiye...

Çete her içki için ayrı kit üretmiş!

Çete her içki için ayrı kit üretmiş!

Son dakika... Kadınların temizlik kavgası! Kafasını duvarlara vurdu

Son dakika... Kadınların temizlik kavgası! Kafasını duvarlara vurdu

Sıradaki Haber