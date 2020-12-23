Cep’te eSIM hizmeti 2021 yılında tamam

Karaismailoğlu, ‘eSIM’ tanıtım programı öncesinde açıklama yaptı. Karaismailoğlu, ‘eSIM’ teknolojisinin tamamen yerli ve milli imkanlarla yerli firmalar tarafından, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile iş birliği halinde geliştirildiğini belirtti.



Bakıma gerek yok



Karaismailoğlu, “Türk mühendislerince geliştirilen ve fiziksel SIM kartın yerine kullanılacak ‘eSIM’ hizmetini 2021 yılında hayata geçiyoruz. eSIM mimarisi hem M2M/IoT cihazlara hem de vatandaşlarımızın günlük hayatta kullandığı cihazlara önemli kolaylıklar sağlayacak” dedi. Karaismailoğlu, ayrıca eSIM ile kartların bakım, erişim, lojistik ve stoklama gibi süreç maliyetlerinin ortadan kalkacağını belirtti.