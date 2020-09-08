Cepte fazla GB’ı paylaştıracak

Tarife değişikliği ya da herhangi bir ek ücret gerektirmeyen ‘Turkcell Biz’ platformu sayesinde kullanıcılar, ekip üyeleriyle sınırsız konuşabiliyor. Ayrıca ana paketlerindeki internetten kotalarından kullanmadıkları GB’ları da diğer ekip üyelerine ücretsiz transfer edebiliyor. Turkcell müşterileri diledikleri tarifeyi kullanmaya devam ederken en az 2 en fazla ise 5 sevdikleri kişi ile Dijital Operatör uygulaması ya da turkcell.com.tr üzerinden ücretsiz olarak ‘Turkcell Biz’ ekiplerini oluşturabiliyorlar.

Öncelikli ihtiyaç

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, ‘Turkcell Biz’ platformuyla müşterilerinin değişen ve artan ihtiyaçlarını karşılayacak çözümlerine bir yenisini eklediklerini söyledi. Ergenekon, “Aldığımız geri dönüşler, GB paylaşımının öncelikli bir ihtiyaç olduğunu gösterdi. Platformdan aile üyeleri kadar arkadaş gruplarının da faydalanacağını düşünüyoruz” dedi.