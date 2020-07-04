Çetin Barajı ve HES hizmete giriyor

Limak Şirketler Grubu tarafından inşaatı rekor sayılabilecek bir süre ol an iki buçuk yılda tamamlanan ve toplam kurulu gücü 420 MW olan Çetin Barajı ve HES Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans yöntemiyle katılacağı törenle açılacak.

Dicle Nehri’nin en büyük kolu olan Botan Çayı üzerinde yer alan Çetin Barajı, silindirle sıkıştırılmış beton (RCC) tipine göre Türkiye ve Avrupa’nın en büyük barajı. RCC gövdesi 165 metre yüksekliğinde olan barajın gövde hacmi ise 4.8 milyon metreküp.

İthalatı azaltacak

Limak Grubu tarafından toplamda 600 milyon dolar yatırımla inşaatı tamamlanan Çetin Barajı ve HES, tam kapasite elektrik üretimine başlamasının ardından yıllık ortalama 1.5 milyar kWh’lik enerji üretimi gerçekleştirecek ve Türkiye ekonomisine yıllık 100 milyon dolarlık katkı yapacak.

Türkiye’nin yerli ve yenilenebilir kaynaklarını kullanması anlamında milli ekonomiye büyük bir katkı yapması beklenen Çetin Barajı ve HES, yurt dışından enerji ithalatını da önemli ölçüde azaltacak.