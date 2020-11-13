Cevdet Yılmaz'dan "ekonomide yeni dönem" değerlendirmesi

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve parti grubuna kendisini komisyon üyeliğine aday yaptıkları ve sonraki süreçte de başkanlığa seçildiği için kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Ülkede mali anlamdaki tüm düzenlemelerin ele alındığı Plan ve Bütçe Komisyonu'nun Meclis'te önemli bir görev ifa ettiğini belirten Yılmaz, bu komisyona seçildiğimden dolayı şeref ve onur duyduğunu söyledi.

Yılmaz, komisyon ile ilk tanışıklığının Devlet Planlama Teşkilatında uzman yardımcısı olarak görev aldığı gün başladığını, Devlet Bakanı, Kalkınma Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevinde de yine bu komisyonla önemli çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Böylesine önemli bir komisyonda başkanlık görevi üstlenmesinden dolayı da onur duyduğunu ifade eden Yılmaz, "Komisyondaki çalışmalarımızda ortak akılla, bütün üyelerin ve grupların katkısıyla ülkemiz ve milletimiz için güzel hizmetler vereye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Ülkemiz sağlık alanını iyi yönettiği gibi sosyal ve ekonomik etkileri de çok iyi yönetti"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda, ekonomide yeni döneme ilişkin açıklamalarını da değerlendiren Yılmaz, Erdoğan'ın ekonomiye her zaman önem ve öncelik verdiğine dikkati çekti.

Cevdet Yılmaz, ülke içinde ve uluslararası alanda meydana gelen değişimlerin, ekonomi politikalarında her zaman yeni vurguların yapılmasını, yeni birtakım hedeflerin konulmasını gerektirdiğine işaret etti.

Dünyanın önemli bir süreçten geçtiğini, Kovid-19 küresel salgınının her alanda etkisini gösterdiğini vurgulayan Yılmaz, Kovid-19'a karşı verilen mücadele, alınan tedbirlerin ekonomi ve sosyal hayat üzerinde çok derin etkiler oluşturduğunu dile getirdi.

Bazı ülkelerde yüzde 30'lara varan küçülmeler yaşandığını, gelişmiş ülkeler ile büyük ekonomilerin bu salgından önemli oranda etkilendiğini ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, bunu en hafif atlatan ülkelerden birisi. Ülkemiz sağlık alanını iyi yönettiği gibi sosyal ve ekonomik etkileri de çok iyi yönetti. Görevi devreden Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak, zor bir dönemde bu görevi üstlendi ve bu etkilerin bertaraf edilmesinde diğer bakanlıklarımızla çok güzel bir görev icra etti. Salgının artık sonuna doğru geliniyor. Aşı konusunda dünya çapında çalışmalar var, ülke olarak milli aşımızı üretme çabalarımız var. Bu konuda olumlu haberler gelmeye başladı. ABD'deki belirsizlikler bitti, dünyadaki birtakım canlandırma paketleri Avrupa'da, Amerika'da artık daha görünür hale gelmeye başladı. Dolayısıyla 'postkovid' dediğimiz, salgın sonrası döneme geçiş sürecindeyiz. Bu dönem, ekonomilerde daha olumlu bir perspektifin oluştuğu bir dönemdir."

Salgın sonrası dönem Türkiye açısından değerlendirildiğinde büyümenin, istihdamının çok daha ivme kazanacağı bir ortamın bulunduğunu belirten Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımız yaptığı konuşmada istikrar, büyüme ve istihdam üzerinde duruyor. Bu alanlarda ivmelenme göreceğimiz bir döneme hep birlikte gireceğiz. Yatırımlar çok önemli. Yeni politikalarla hem içeride tasarruflarımızı iyi kullanmamız, yatırımları artırmamız hem de dışarıdan daha çok yatırımcıyı cezbetmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız ekonomi yönetiminin önüne tüm bu vurguları içeren önemli bir yol haritası koymuş oldu. İnanıyorum ki 2021 yılı, olumlu gelişmelerin olduğu bir yıl olacak. Büyüme artacak. Bunun istihdama yansımalarını da görmüş olacağız." değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye ekonomisi için yeni fırsatlar"

Türkiye için yeni fırsatların da oluştuğunu dile getiren Yılmaz, birçok çevrenin Çin'den, dünyanın geri kalanına tedarik zincirlerinde birtakım kaymalar beklediğine, Türkiye'nin bu konuda önemli bir avantaja sahip olduğuna dikkati çekti.

Yılmaz, "Türkiye bu süreçte hem imalat sanayi hem de sağlık kapasitesini ortaya koydu. Bir taraftan dünyada tedarik sistemlerinde dönüşümler yaşanıyor. Bütün bunlar Türkiye ekonomisi için yeni fırsatlar oluşturuyor. Yeni fırsatları yeni yatırımlarla, yeni inisiyatiflerle değerlendirdiğimizde büyümemiz ve istihdamımız açısından çok önemli katkılar doğacak. Sadece büyümeyeceğiz; katma değeri, teknolojik içeriği daha yüksek bir ekonomiyi de Türkiye, önümüzdeki yıllarda sağlayacak. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları özel kesimde, piyasalarda da iyi yankılandı. Bizim iddialı hedeflerimiz var. 2023 ve ötesine geçen çok önemli hedeflerimiz var. Önümüzdeki dönemde potansiyelimizi harekete geçirerek, fırsatları da iyi değerlendirerek yolumuza devam edeceğiz." dedi.