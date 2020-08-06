Çeyrek altın fiyatı alış - satış ne kadar? Çeyrek altın fiyatında yeni rekor...

Son zamanlarda gündemden düşmeyen altın fiyatları bugün de merakla araştırılıyor. Altın çeşitliliğinin arasında en çok ilgi gören çeyrek altının fiyatı ise oldukça dikkat çekiyor. Düğün denilince akla ilk gelen hediyelik olan çeyrek altının fiyatı kaç lira oldu? Günden güne yeni rekorların kırıldığı altın fiyatlarının arasında çeyrek altın fiyatı kaç TL? İşte çeyrek altının alış ve satış fiyatı...



ÇEYREK ALTIN FİYATI ALIŞ KAÇ LİRA?



Çeyrek altın alış fiyatı 780,60 TL



ÇEYREK ALTIN FİYATI SATIŞ KAÇ LİRA?



Çeyrek altın satış fiyatı 804,90 TL



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