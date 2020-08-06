06.08.2020 - 12:24 |
Çeyrek altın fiyatı alış - satış ne kadar? Çeyrek altın fiyatında yeni rekor...
Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadara alınıyor, ne kadara satılıyor merakla araştırılıyor. Gün içinde çeyrek altın almak veya bozdurmak isteyenlerin araştırdığı çeyrek altının alış ve satış fiyatını haberimizde derledik. İşte 6 Ağustos 2020 Perşembe günü çeyrek altın fiyatı...
Son zamanlarda gündemden düşmeyen altın fiyatları bugün de merakla araştırılıyor. Altın çeşitliliğinin arasında en çok ilgi gören çeyrek altının fiyatı ise oldukça dikkat çekiyor. Düğün denilince akla ilk gelen hediyelik olan çeyrek altının fiyatı kaç lira oldu? Günden güne yeni rekorların kırıldığı altın fiyatlarının arasında çeyrek altın fiyatı kaç TL? İşte çeyrek altının alış ve satış fiyatı...
ÇEYREK ALTIN FİYATI ALIŞ KAÇ LİRA?
Çeyrek altın alış fiyatı 780,60 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI SATIŞ KAÇ LİRA?
Çeyrek altın satış fiyatı 804,90 TL
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