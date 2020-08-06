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    HaberlerEkonomi Haberleri Çeyrek altın fiyatı anlık durum! 6 Ağustos Çeyrek altın ne kadar?
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    06.08.2020 - 15:56 |

    Çeyrek altın fiyatı anlık durum! 6 Ağustos Çeyrek altın ne kadar?

    Çeyrek altın fiyatı bugün kaç lira? Çeyrek altın almak veya çeyrek altın bozdurmak isteyenlerin merak içerisinde araştırdığı fiyatları haberimizde listeledik. Çeyrek altının hem alış hem de satış fiyatını öğrenmek isteyenler için güncel durum haberin devamında...

    Çeyrek altın fiyatı anlık durum! 6 Ağustos Çeyrek altın ne kadar?

    Son zamanlarda gündemden düşmeyen altın fiyatları bugün de merakla araştırılıyor. Altın çeşitliliğinin arasında en çok ilgi gören çeyrek altının fiyatı ise oldukça dikkat çekiyor. Düğün denilince akla ilk gelen hediyelik olan çeyrek altının fiyatı kaç lira oldu? Günden güne yeni rekorların kırıldığı altın fiyatlarının arasında çeyrek altın fiyatı kaç TL? İşte çeyrek altının alış ve satış fiyatı...

    ÇEYREK ALTIN FİYATI ALIŞ KAÇ LİRA?

    Çeyrek altın alış fiyatı 799,50 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI SATIŞ KAÇ LİRA?

    Çeyrek altın satış fiyatı 828,50 TL

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    Küçük çocuğu taciz eden şahıs yakalandı!Antalya'da bir iş yerinde H.G. (13) adlı erkek çocuğu taciz ettiği öne sürülen E.K. (55), esnaf tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. E.K., gözaltına alındı.
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