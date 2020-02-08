Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında günün rakamları! 8 Şubat Çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Haftanın son işlem gününde 0,40 artışla günü 302,40 liradan tamamlayan 24 ayar külçe altının gramı an itibariyle 304,03 liradan işlem görmeye devam ediyor. Altın fiyatlarında yaşanan değişimler yatırımcısı tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Küresel ve bölgesel gelişmeler altın fiyatlarında aşağı veya yukarı yönlü hareketlern yaşanmasına neden oluyor. Dünyayı sarsab Coronavirüs tehdidi nedeniyle güvenli liman altına olan rağbetin artması altın fiyatlarının yukarı yönlü seyir izlemesine neden oluyor. Çeyrek altın an itibariyle 494,84 liradan işlem görüyor.

HAFTANIN SON İŞLEM GÜNÜNDE ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,40 artışla 302,40 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 492,00 lira, Cumhuriyet altını 2.013,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,40 yükselişle 302,40 liradan işlem gördü.

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