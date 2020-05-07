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    HaberlerEkonomi Haberleri Çiftçi aracısız ihracat yapacak
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    07.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Çiftçi aracısız ihracat yapacak

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dijital Tarım Platformu’nun ikinci fazının İngilizce olacağını, böylece çiftçinin aracısız ihracat yapabileceğini açıkladı.

    Çiftçi aracısız ihracat yapacak

    Çiftçiler için oluşturulan Uzaktan Eğitim Sistemi kapsamındaki ilk dersi veren Pakdemirli, bir süre önce tanıtılan Dijital Tarım Platformu’ndan da bahsederek, “Yurt dışından bir büyük alıcı da Kemalpaşa’daki kiraz üreticisine direkt ulaşacak” dedi. Dijital pazara, tüm alıcılar ve üreticilerin online ulaşabileceğine işaret eden Pakdemirli şu bilgileri verdi:

    “Bu sözleşmeli üretim platformunda tüm bitkisel ürünler var. İkinci fazda hayvansal ürünler de olacak ve sözleşmeli olarak üretim yapılacak. Sözleşmeli üretim yapan üreticimiz malını kaç liradan satacağını en baştan biliyor olacak. Eğer alıcı ile satıcı arasında girdi finansmanı ile alakalı bir ek sözleşme varsa, girdi finansmanı sağlayacak. Yani üreticimiz eğer bir perakende zincirle anlaştıysa, belki bunun yüzde 20-25’ine varan bir kısmını ayni yardım veya peşin para olarak alacak. Bununla gübre, tohum, fide ve ilaç ihtiyacını karşılayacak.”

    Yurtdışı ilgisi

    Dijital Tarım Pazarı’na kooperatiflerin de dahil olabileceğini belirten Pakdemirli, “Kooperatifler de hem girdi finansmanında hem de pazarlama tarafında olabilir. Tüketicimiz de mağazalar, perakende noktaları vasıtası ile üç kuruş daha ucuza alacak” dedi.

    Pakdemirli, Dijital Tarım Pazarı kurulalı henüz bir hafta olmasına rağmen uluslararası örgütlerin kendisinden bilgi aldığını ve bu modeli örnek alacakları mesajı verdiklerini söyledi. Sistemin ihracat için avantaj sağlayacağına işaret eden Pakdemirli, “İkinci fazla Dijital Tarım Platformu’nun İngilizce versiyonu olacak. Yani yurt dışından bir büyük alıcı da Kemalpaşa’daki kiraz üreticisine direkt ulaşacak” diye konuştu.

    ‘TOBB yürütsün’

    Bakan Pakdemirli, bir süre sonra bu sisteme fazla müdahale etmeyeceklerini belirterek, “Biz bu sistemi belli bir süre sonra da özel sektör mantığı içerisinde yürütecek olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin yürütmesini istiyoruz” dedi.

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