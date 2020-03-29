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    HaberlerEkonomi Haberleri Çiftçi borcu 2 ay ertelendi
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    29.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Çiftçi borcu 2 ay ertelendi

    Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerinin önüne geçmek için tedbir aldıklarını belirtti. Poyraz şu bilgileri verdi:

    Çiftçi borcu 2 ay ertelendi

    “30 Nisan’a kadar tüm icra ve iflas takipleri durdurulmuş olup, yeni takip işlemleri yapılmayacak, ihtiyati haciz kararları icra edilmeyecek. Kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanındı. Gecikmeye giren krediler, takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklenecek. Çiftçimizin borcu sebebiyle Risk Merkezi’ndeki siciline mücbir sebep notu düşülecek. Vadesi nisan ve mayısta dolacak kredilerin anapara ve faiz tutarları 2 ay süreyle faizsiz ertelenecek.”

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