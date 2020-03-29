Çiftçi borcu 2 ay ertelendi

“30 Nisan’a kadar tüm icra ve iflas takipleri durdurulmuş olup, yeni takip işlemleri yapılmayacak, ihtiyati haciz kararları icra edilmeyecek. Kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanındı. Gecikmeye giren krediler, takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklenecek. Çiftçimizin borcu sebebiyle Risk Merkezi’ndeki siciline mücbir sebep notu düşülecek. Vadesi nisan ve mayısta dolacak kredilerin anapara ve faiz tutarları 2 ay süreyle faizsiz ertelenecek.”