Çiftçi tarlayı boş bırakmadı

“Salgına rağmen tarlayı terk etmeyen kahramanları tebrik ediyorum” diyen Konuk, “İlk 8 ayda, geçen yıla göre Türkiye’nin ihracatı genel olarak yüzde 12.8 azaldı. Sadece 7 kalemde ihracatı arttı, bunlardan biri yüzde 4.5 artan tarım ürünleri, diğer dördü tarımsal sanayi kolları. Yani Türk çiftçisi ihracatı da ayakta tuttu” diye konuştu.

Marka çalışmaları

Şeker fiyatlarının Ocak 2016 ile Ağustos 2020 arasında kümülatif enflasyonun yarısından az arttığını söyleyen Konuk, buna karşılık şekerin ana girdi olarak kullanıldığı ürünlerin hiçbirinin fiyatının enflasyon oranının altında kalmadığını vurguladı.

Bu tür konjonktürel bozulmalar karşısında üreticinin şeker pancarı ve diğer tarımsal ürünleri üretmeye devam edebilmesi için fiyat oynaklığının daha az yaşandığı katma değerli mamul ürün üretimi ile markalaşma çalışmalarına 2008 yılında başladıklarını hatırlatan Konuk şunları söyledi:

“Dünyanın en kaliteli şekeri Konya çiftçisinin pancarından üretiliyor. Kakao zaten her tarafa aynı yerden geliyor. Ben bir üretici kuruluşu olarak niye o alandan geri duracağım? O pazardan pancar üreticisi için pay istiyorum ve alacağım.”

Kooperatiflerin iki yönlü işlevi

Başarılı tarım kooperatiflerinin iki yönlü işlevi olduğunu belirten Recep Konuk, şöyle anlattı:

“Birincisi ortaklarının girdi maliyetlerini düşürmek, ikincisi ortaklarının ürettiği ürünü pazarda doğru konumlandırmak veya pazara doğru çıkararak ortaklarının kazancını artırmak. Bizim kooperatifimizin iki tane hedefi var. Biri üretirken ortaklarının cebinden daha az para çıkmasını, ikincisi ürünü pazarlarken ortaklarının cebine daha çok para girmesini sağlamak.”

Pancarı almadan pancar bedelinden tahsil edilmek üzere avans ve kooperatif finans sisteminden 520 milyon liralık destek sağlandığını söyleyen Konuk, “Yaptığımız 32 kalem ürün alımı için toplam ödemesini yaptığımız ürün bedeli geçtiğimiz yıl 2.5 milyar TL’yi aştı. Bu yıl 3 milyar TL’nin üzerine çıkmayı hedefliyoruz” dedi.