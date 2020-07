Çiftçileri iklim harekete geçirdi

Dünyanın her yerinde iklim değişikliğinin etkileri her yıl daha yakından kendini gösteriyor. Türkiye’de şehirler ve kırsal yerleşimler de bu sorunla sık sık yüzleşiyor. Son olarak Bursa’da yaşanan sel felaketiyle tarımsal üretimdeki kayıpların da arttığını görüyoruz. İklim sorunu nedeniyle özellikle son birkaç yıldır çiftçi önemli kayıplar yaşıyor. Ancak diğer taraftan iklim krizi, çiftçileri sigortalılık konusunda harekete geçiren en önemli etken oluyor. Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından Milliyet’e verilen bilgilere göre, üreticileri tarım sigortasına yönelten en temel faktörün iklim değişikliği olduğu belirtildi.

Buna göre, daha önceki yıllarda tarım faaliyetlerini etkileyen riskler içinde değerlendirilmeyen iklim değişikliğinin her geçen yıl artan olumsuz etkileri ve doğal afetler artık üretici için ilk risk olarak görülüyor. Kuraklığa, aşırı yağışlara ve sellere neden olan yağış rejimindeki düzensizlikler; sıklıkla yaşanan dolu, fırtına ve hortumlar özellikle bitkisel üretimde en büyük sorun.



Üretim zarar görüyor



TARSİM’den yapılan açıklamada yılın başından itibaren zarar gören alanlara yönelik de bilgiler paylaşıldı. Buna göre, Akdeniz Havzası’nda bulunan Türkiye’nin dünyada küresel iklim değişikliğinden en çok etkilenecek ülkeler arasında yer aldığına dikkat çekildi. Açıklamada, “Bu yılın başından itibaren, ülkemizin hemen hemen her bölgesinde meydana gelen çeşitli afetler sebebiyle, can ve mal kayıpları oldu. Tarım sektörü de bu durumdan olumsuz yönde etkilendi. Örneğin; Adana’da ve yine geçtiğimiz günlerde Bursa’da şiddetli sel-su baskınları yaşandı. Bunun sonucunda sebze, meyve, hububat ve narenciye üretim alanları zarar gördü. Yine yılın ilk yarısında, Eskişehir, Afyonkarahisar, Kayseri ve Konya’da don olayları meydana gelerek sebze, meyve, hububat ve patates gibi ürünlere zarar verdi. Ayrıca, Aksaray, İzmir, Kırklareli, Manisa, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Tokat’ta dolu yağışı sebebine bağlı olarak birçok ürün olumsuz etkilendi” denildi.



9.5 kat arttı

Tarım sigortasına olan ilgi de her geçen yıl artıyor ve TARSİM Sistemi yaygınlaşıyor. 2019 yılında, tüm tarım sigortası branşlarında 2 milyon adet poliçe üretildi. Bu şekilde sistemin ilk tam faaliyet yılı olan 2007 yılına göre 9.5 kat artış yaşandı. Buna karşılık Türkiye’de Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı yaklaşık 2 milyonun üzerinde üretici bulunuyor. TARSİM Sistemi’nde yer alan üreticilerin yanı sıra, sistemin sunduğu imkanlardan faydalanmayan, bir afet meydana geldiğinde sigortası olmadığı için büyük zorluklar yaşayan üreticilere ulaşmak için de çalışmaların artarak devam ettiği bildirildi.



Yüzde 20 sigortalılık var

Mevcut durumda ‘Bitkisel Ürün Sigortası’ lokomotif branş konumunda yer alıyor. Bu branşta yüzde 20 civarında bir sigortalılık söz konusu. Hedeflenen, ilerleyen dönemlerde bu oranı çok daha iyi seviyelere ulaştırmak. Bu hedefle, TARSİM tarafından tüm paydaşların sahada ihtiyaç ve beklentileri tespit edilerek, projelerin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle hızla hayata geçirildiğini dikkat çekildi.



İlk sırada buğday var



‘Tarım sigortası üretici ve yetiştiriciler için gelecek dönemde bugünden çok daha önemli hale gelecek’ vurgusu yapılan açıklamada, üreticilerin mevcut şartlarla tek başına mücadele edebilmesinin mümkün olmadığı değerlendirmesi yapıldı.



Türkiye’de toplam tarım alanlarının büyüklüğü 37 bin 700 hektarın üzerinde bulunuyor. Yılın ilk yarısında, Türkiye genelinde tüm tarım sigortası branşlarında düzenlenen poliçe adedi 1.6 milyona ulaştı. Sigortalanan tarımsal varlık ise 45 milyar lirayı geçti. Sigortalı alan 21 milyon dekara yaklaşırken, sigortalı büyükbaş ve küçükbaş hayvan adedinde bir önceki yıla göre ciddi düzeyde artış yaşanarak 4.2 milyona ulaşıldı. En çok poliçe üretilen ürünlerde buğday, arpa, ayçiçeği, fındık ve üzüm başı çekti.