Çiftçiye destek müjdesi! Çiftçilere gübre desteği arttı mı, ne kadar oldu? Çiftçiye gübre desteği 2021 ne zaman ödenecek?

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi. Çiftçilere iki müjde şeklinde duyuran Erdoğan, gübre desteğini arttırdıklarını bildirdi. 2020 gübre ve mazot destekleri mart ve nisan aylarında vatandaşların hesaplarına yatırılmıştı. İşte, 2021 çiftçilere gübre desteği tutarı...

ÇİFTÇİLERE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısında alınan kararların yanı sıra çiftçilere de müjde verdi. Açıklamasında; ''Çiftçilerimize 2 müjde vermek istiyoruz. Gübre desteklerini 100'de 100 artışla iki katına çıkartıyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize ise ilave olarak dekara 10 lira olan destekleme ödemesini 20 liraya yükseltiyoruz.'' dedi.

ÇİFTÇİYE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen destek ödemeleri 2021 yılından ne zaman yapılacak merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilkbaharı dönemini işaret etmişti ancak şu an için kesin bir tarih bulunmuyor. 2020 yılında da mazot gübre destek ödemeleri mart-nisan ayları içerisinde yapılmıştı.