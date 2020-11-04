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    HaberlerEkonomi Haberleri Çiftçiye Türkşeker’le 600 milyon lira
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    04.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Çiftçiye Türkşeker’le 600 milyon lira

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkşeker aracılığıyla hububat, bakliyat, domates, patates ve sera ürünleri başta olmak üzere, birçok tarımsal üründe çiftçiye 600 milyon lira destek sağladıklarını bildirdi.

    Çiftçiye Türkşeker’le 600 milyon lira

    Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, asırlık kurumlarla üreticileri desteklediklerini ifade etti.

    Sağlanan desteklere ilişkin bilgi veren Albayrak, “Türk Şeker aracılığıyla hububat, bakliyat, domates, patates ve sera ürünleri başta olmak üzere birçok tarımsal üründe çiftçimize 600 milyon lira destek sağladık. Üretime dayalı milli ekonomi politikamızla üreticilerimizin yanındayız” değerlendirmesinde bulundu.
    Albayrak’ın paylaşımında, 600 milyon liralık desteğin son iki ayda çiftçilere sağlandığı ve 2020 yılındaki toplam destek tutarının 1 milyar 800 milyon liraya ulaştığı kaydedildi.

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