‘Çiftçiye ve tarıma destek artırılmalı’

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, gıdaya kesintisiz ulaşımın öneminin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla daha çok anlaşıldığını belirtti.



Salgın sürecinde en çok gıda alışverişi yapıldığına dikkati çeken Palandöken, gıdaya ulaşımın kilit noktasının da çiftçiler olduğunu bildirdi.



Palandöken, çiftçilerin şartlarının dünya standartlarında olması gerektiğine işaret ederek, “Tarımda sigortalılık oranının yüzde 20’lerde kalması çiftçimiz için kötü bir oran. Çiftçiye ve tarıma verilen destekler artırılmalı. Toprağa verilen emek asla boşa çıkmaz” ifadelerini kullandı.