85,65BİST1.1800.00EURO9.300.05USD7.940.12ALTIN486.890.67
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Çiftçiye ve tarıma destek artırılmalı’
    ABONE OL
    16.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Çiftçiye ve tarıma destek artırılmalı’

    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çiftçiye ve tarıma verilen desteklerin artırılması gerektiğini ifade etti.

    ‘Çiftçiye ve tarıma destek artırılmalı’

    Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, gıdaya kesintisiz ulaşımın öneminin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla daha çok anlaşıldığını belirtti.

    Salgın sürecinde en çok gıda alışverişi yapıldığına dikkati çeken Palandöken, gıdaya ulaşımın kilit noktasının da çiftçiler olduğunu bildirdi.

    Palandöken, çiftçilerin şartlarının dünya standartlarında olması gerektiğine işaret ederek, “Tarımda sigortalılık oranının yüzde 20’lerde kalması çiftçimiz için kötü bir oran. Çiftçiye ve tarıma verilen destekler artırılmalı. Toprağa verilen emek asla boşa çıkmaz” ifadelerini kullandı.

    Polis 'dur' ihtarına uymayan aracın kaputuna çıktıHindistan’da dur ihtarına uymayan sürücüyü durdurmak için trafik polisi aracın kaputuna çıktı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    TSK’dan İdlib’e büyük sevkiyat

    TSK’dan İdlib’e büyük sevkiyat

    SGK yılda 1 kez ödüyor! Milyonlara ücretsiz…

    SGK yılda 1 kez ödüyor! Milyonlara ücretsiz…

    Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

    Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

    Arama çalışması 58 gün sonra yeniden başladı

    Arama çalışması 58 gün sonra yeniden başladı

    Sıradaki Haber