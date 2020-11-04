85,80BİST1.1641.13EURO9.930.95USD8.491.03ALTIN516.470.30
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Çiğ süt desteği kapsamında ödemeler saat 18:00'de yapılacak
    ABONE OL
    04.11.2020 - 10:25 | | AA

    Çiğ süt desteği kapsamında ödemeler saat 18:00'de yapılacak

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ilk etapta 246 bin 649 üreticinin, işlemleri tamamlanan temmuz ve ağustos aylarına ait 1 milyon 629 bin ton çiğ sütü için 607 milyon lira destek ödemesini bugün saat 18.00'den itibaren yapacaklarını bildirdi.

    Çiğ süt desteği kapsamında ödemeler saat 18:00'de yapılacak

    Pakdemirli, yazılı açıklamasında, 2020 yılı temmuz-ağustos aylarına ilişkin çiğ süt desteği ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

    Temmuz, ağustos ve eylül aylarına ait çiğ süt desteğini 40 kuruş olarak ödeyeceklerini daha önce kamuoyuna açıkladıklarını anımsatan Pakdemirli, "Bu kapsamda ilk etapta 246 bin 649 üreticimizin, işlemleri tamamlanan temmuz ve ağustos aylarına ait 1 milyon 629 bin ton çiğ sütü için 607 milyon lira destek ödemesini, bugün saat 18.00'den itibaren yapacağız. Eylül ayında üretilen çiğ süte ait çalışmalar ise halen devam etmekte olup, işlemlerin tamamlanmasının ardından o aya ait desteği de ödeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

    "TMO vadeli arpa satışı yapacak"

    Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) besici ve yetiştiricilere vadeli arpa satışına başlayacağını da belirterek, şunları kaydetti:

    "Geçenlerde bununla ilgili bir çalışma yapıldığını açıklamıştım. TMO tarafından besici ve yetiştiricilere vadeli arpa satışını başlatıyoruz. Bu kapsamda TMO, yem piyasalarında istikrarı korumak, besici ve yetiştiricilerimizin üretim maliyetlerini düşürmek için 3 ay vadeli vade farksız arpa satışlarına başlıyor. Kasım ayında 100 bin ton arpa, tonu 1425 liradan satılacak. Buna göre, büyükbaş hayvan başına günlük 5 kilogram, küçükbaş hayvan başına günlük 1 kilogram hesabı üzerinden besici ve yetiştiricilerimize 1 aylık tüketimleri nispetinde satış yapılacak."

    TMO'nun yaptığı stok planlamasıyla tüketim merkezlerinin çoğuna arpa sevkiyatı gerçekleştirdiğine dikkati çeken Pakdemirli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm TMO iş yerlerinde arpa stoku bulunduğunu bildirdi.

      Bira kutusuyla motosiklet kullanan sürücüye, para cezasıAntalya'da kısa süre önce elinde içki dolu bardakla motosiklet kullandığı gerekçesiyle idari para cezası uygulanan, sonrasında ise bira kutusuyla motosiklette görüntülenen Abdulrıza I.'ya, 2 bin 605 TL para cezası kesildi.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Prof. Dr. Utkucu: Marmara Denizi altında büyük bir deprem riski var

      Prof. Dr. Utkucu: Marmara Denizi altında büyük bir deprem riski var

      Bunu sakın yapmayın! Kovulma sebebi...

      Bunu sakın yapmayın! Kovulma sebebi...

      Nefesler tutuldu! Hakan Çelik son durumu aktardı

      Nefesler tutuldu! Hakan Çelik son durumu aktardı

      Vatandaşlara kabus olan dolandırıcı Gümüşhane’de yakalandı

      Vatandaşlara kabus olan dolandırıcı Gümüşhane’de yakalandı

      Sıradaki Haber