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    18.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Çiğ süt destekleri ödendi

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, toplam 129 milyon lira olan çiğ süt ve manda-malak destek ödemelerini dün üretici hesaplarına yatırdıklarını bildirdi.

    Çiğ süt destekleri ödendi

    Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, 2020 yılı tarımsal destekleme bütçesi olan 22 milyar liranın 10,5 milyar liralık kısmını bu yılın ilk çeyreğinde çiftçilerin hesaplarına yatırdıklarını anımsattı. Bu zorlu süreçte üretici ve yetiştiricilerin yanında olduklarını vurgulayan Pakdemirli, amaçlarının, salgın nedeniyle çiftçinin üretimden çekilmemesi, tarlası ve işletmesinin başında bulunması olduğunu ifade etti. Pakdemirli, üreticiyi desteklemeye devam edeceklerini belirterek şunları kaydetti:

    “Bu çerçevede toplam 129 milyon liralık çiğ süt ve manda-malak destek ödemelerini dün saat 18.00’den sonra üreticilerimizin hesaplarına yatırdık. Destek miktarları tek seferde yatırıldı. Çiğ süt desteklemeleri 232 bin 223 üreticimizin 729 bin ton çiğ sütü için 98 milyon lira, manda-malak desteklemeleri 10 bin 994 yetiştiriciye 113 bin baş manda/malak için 31 milyon lira.”

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