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    HaberlerEkonomi Haberleri Çiğ Süt ve Manda-Malak Destek ödemeleri ne zaman yapılacak? Bakan Pakdemirli açıkladı!
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    17.04.2020 - 12:50 |

    Çiğ Süt ve Manda-Malak Destek ödemeleri ne zaman yapılacak? Bakan Pakdemirli açıkladı!

    Çiğ Süt ve Manda-Malak Destek Ödemeleri ile ilgili detaylar gündemde merak ediliyordu.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, destek ödemeleri ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Peki Çiğ Süt ve Manda-Malak Destek ödemeleri ne zaman yapılacak?

    Çiğ Süt ve Manda-Malak Destek ödemeleri ne zaman yapılacak? Bakan Pakdemirli açıkladı!

    Çiğ Süt ve Manda-Malak Destek ödemeleri ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,ödemelerin başlayacağı zamanı açıkladı. İşte destek ödemleri ile ilgili detaylar...

    ÇİĞ SÜT VE MANDA-MALAK DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Bakan Pakdemirli, toplam 129 milyon liralık Çiğ Süt ve Manda-Malak Destek Ödemelerini bugün saat 18.00'den sonra üreticilerin hesaplarına yatıracaklarını söyledi.

    Pakdemirli şu ifadeleri kullandı:

    "Çiğ süt desteklemelerinde 232 bin 223 üreticimizin 729 bin ton çiğ sütü için 98 milyon lira, manda-malak desteklemelerinde 10 bin 994 yetiştiriciye, 113 bin baş manda/malak için 31 milyon lira şeklindedir. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun.”

    Açıklamasında 2020 yılı tarımsal destekleme bütçesi olan 22 milyar liranın 10,5 milyar liralık kısmının ödemesini bu yılın ilk çeyreğinde çiftçilerin hesaplarına yatırdıklarına vurgulayan Bakan Pakdemirli “Biz bu zorlu süreçte üreticimizin, yetiştiricimizin yanındayız. Amacımız, salgın nedeniyle çiftçimizin üretimden çekilmemesi, aksine tarlasının, işletmesinin başında olmasıdır. Onları desteklemeye devam edeceğiz.” dedi

    Corona virüsü yenen doktordan 'C ve D vitamini ile zerdeçal tüketimi' önerisiGelen bir son dakika haberine göre; İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Hakan Terekeci, corona virüse yakalanmamak veya tedavi sürecinin başarılı geçmesi için C ve D vitamini ile zerdeçal tüketiminin çok önemli olduğunu söyledi.
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