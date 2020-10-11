11.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Çiğ sütte yeni fiyat aralık ayına kaldı
Süt üreticilerinin, üretim maliyetlerinin artmasına rağmen çiğ süt fiyatlarının artırılmadığı, buna karşın süt ürünleri fiyatlarının ise sürekli yükseldiği yönündeki şikayetleri üzerine, Ulusal Süt Konseyi (USK) çiğ süt tavsiye fiyatının aralık ayındaki maliyetler göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirileceğini açıkladı.
Konseyin soğutulmuş çiğ süt tavsiye fiyatını yüzde 3.6 yağlı ve yüzde 3.2 proteinli çiğ süt için 15 Kasım 2019 - 31 Aralık 2020 tarihlerini kapsamak üzere litre başına 2.3 lira olarak belirlediği hatırlatıldı. Konseyin internet sitesinde yer alan duyuruda, şunlar kaydedildi:
“Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda ekim, kasım ve aralık aylarına ait çiğ süt destek priminin litre başına 40 kuruş olarak belirlendiği bilgisi edinilmiştir. Çiğ süt tavsiye fiyatının 1 Ocak 2021’den geçerli olmak üzere Aralık 2020’de güncel maliyetler göz önünde bulundurularak USK bünyesinde yeniden değerlendirilmesine karar verildi.”
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