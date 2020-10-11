Çiğ sütte yeni fiyat aralık ayına kaldı

Konseyin soğutulmuş çiğ süt tavsiye fiyatını yüzde 3.6 yağlı ve yüzde 3.2 proteinli çiğ süt için 15 Kasım 2019 - 31 Aralık 2020 tarihlerini kapsamak üzere litre başına 2.3 lira olarak belirlediği hatırlatıldı. Konseyin internet sitesinde yer alan duyuruda, şunlar kaydedildi:



“Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda ekim, kasım ve aralık aylarına ait çiğ süt destek priminin litre başına 40 kuruş olarak belirlendiği bilgisi edinilmiştir. Çiğ süt tavsiye fiyatının 1 Ocak 2021’den geçerli olmak üzere Aralık 2020’de güncel maliyetler göz önünde bulundurularak USK bünyesinde yeniden değerlendirilmesine karar verildi.”