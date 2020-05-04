04.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
‘Çıkış’ için eş güdümlü hareket
Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED) online etkinliğine konuk olan Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame, krizden çıkış için salgın kontrol önlemleri ile ekonomik önlemlerin eş güdüm içinde uygulanması gerektiğini kaydetti.
Kouame, “İlk göstergeler krizin etkisinin derin ve yaygın olacağına işaret ediyor. Bu durum, insanların hayatlarını kurtarmaya yönelik salgın kontrol önlemlerini; istihdam, finans sektörü, tedarik zincirleri ve üretime odaklanarak krizin ekonomik etkilerini hafifletmeye yönelik önlemlerle birleştiren eş güdümlü bir hareket gerektirmektedir” dedi.
3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kalktıİçişleri Bakanlığı'nca yeni tip corona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Bakanlık tarafından 28 Nisan Salı günü yayımlanan genelgeyle, Zonguldak'ın yanı sıra büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van il sınırları içinde 1 Mayıs Cuma itibarıyla başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması, 72 saatlik sürenin ardından saat 00.00 itibarıyla kaldırıldı.