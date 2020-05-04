‘Çıkış’ için eş güdümlü hareket

Kouame, “İlk göstergeler krizin etkisinin derin ve yaygın olacağına işaret ediyor. Bu durum, insanların hayatlarını kurtarmaya yönelik salgın kontrol önlemlerini; istihdam, finans sektörü, tedarik zincirleri ve üretime odaklanarak krizin ekonomik etkilerini hafifletmeye yönelik önlemlerle birleştiren eş güdümlü bir hareket gerektirmektedir” dedi.