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23.11.2020 - 22:31 |

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları AÇIKLANDI! 23 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

Çılgın Syısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Bu akşam Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden gerçekleştirilen ilk çekilişin ardından kazandıran numaralarda açıklandı. Büyük ikramiyenin her geçen gün katlandığı Çılgın Sayısal Loto'da dün akşamın kazandıran numaraları 8, 22, 42, 52, 55, 71 ve 49 joker numarası olarak belirlendi. 6 bilenin çıkmadığı Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 82.975.445 TL'ye ulaştı. İşte Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı...

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları AÇIKLANDI! 23 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran numaralar 8, 22, 42, 52, 55, 71 ve 49 joker numarası olarak belirlendi. Gerçekleştirilen çekilişin ardından detaylar açıklanırken bu akşam gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde de 6 bilen çıkmadı. Büyük ikramiye 82.975.445 TL'ye ulaştı. Oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden şans oyunu severler Milli Piyango Online üzerinden biletlerini sorgulayabilecek

ÇILGIN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları AÇIKLANDI 23 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

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