Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları AÇIKLANDI! 23 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran numaralar 8, 22, 42, 52, 55, 71 ve 49 joker numarası olarak belirlendi. Gerçekleştirilen çekilişin ardından detaylar açıklanırken bu akşam gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde de 6 bilen çıkmadı. Büyük ikramiye 82.975.445 TL'ye ulaştı. Oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden şans oyunu severler Milli Piyango Online üzerinden biletlerini sorgulayabilecek

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