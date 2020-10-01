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    HaberlerEkonomi Haberleri Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 30 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...
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    01.10.2020 - 14:33 |

    Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 30 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

    Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto'nun 26. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye tutarı olan 66,5 milyon TL Cumartesi akşamı gerçekleştirilecek olan çekilişe devretti. Oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar Milli Piyango Online üzerinden biletlerine sorgulama yapabilecek.

    Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 30 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

    Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto'da bu haftanın ikinci Eylül ayının son çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde dün akşamın kazandıran numaraları 8, 25, 28, 35, 43, 59 ve 77 joker numarası olarak açıklandı.

    6 ve 5+1 bilenin çıkmadığı Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 66.538.643 TL devretti. 5 bilen 1 kişi 388.378,85 TL, 4 bilen 251 kişi 1.547,30 TL, 3 bilen 10.229 kişi 94,90 TL, ve son olarak 2 bilen 150.289 kişi 9,65 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. İşte Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı...

     ÇILGIN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI

    Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı 30 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

    Nihat Uludağ: İstanbul'da buna benzer 9 hücre evi varİstanbul'da 28 Eylül'de düzenlenen operasyonda Suriye'deki ailelerinin çocuklarını kiralayıp kaçak yollarla ülkeye sokan şebekeye operasyon düzenlenmişti. Çocukların kaldığı evden gelen fotoğraflar ise içler acısı...
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