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    HaberlerEkonomi Haberleri Çılgın Sayısal Loto'da 66,5 milyon devretti! Milli Piyango Online üzerinden Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama...
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    01.10.2020 - 09:51 |

    Çılgın Sayısal Loto'da 66,5 milyon devretti! Milli Piyango Online üzerinden Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama...

    Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Haftanın üç günü gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 66,5 milyon TL tutarındaki büyük ikramiye de devretti. Eylül ayı içerisindeki son Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar 8, 25, 28, 35, 43, 59 ve 77 joker numarası olarak açıklandı. 5 bilen 1 talihli 388 bin TL'lik ikramiyenin sahibi oldu. İşte Milli Piyango Online bilet sorgulama ekranı...

    Çılgın Sayısal Loto'da 66,5 milyon devretti! Milli Piyango Online üzerinden Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama...

    Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto'da bu haftanın ikinci Eylül ayının son çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde dün akşamın kazandıran numaraları 8, 25, 28, 35, 43, 59 ve 77 joker numarası olarak açıklandı.

    6 ve 5+1 bilenin çıkmadığı Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 66.538.643 TL devretti. 5 bilen 1 kişi 388.378,85 TL, 4 bilen 251 kişi 1.547,30 TL, 3 bilen 10.229 kişi 94,90 TL, ve son olarak 2 bilen 150.289 kişi 9,65 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. İşte Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı...

     ÇILGIN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI

    Çılgın Sayısal Lotoda 66,5 milyon devretti Milli Piyango Online üzerinden Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama...

    Damperi açık unutan sürücü üst geçidi devirince ezilerek öldüRusya’da kamyon sürücüsü yükünü boşalttıktan sonra damperi açık unuttu. Damperin üst geçidi devirmesi sonucu meydana gelen kazada kamyon sürücüsü ezilerek hayatını kaybetti.
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