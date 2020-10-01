Çılgın Sayısal Loto'da 66,5 milyon devretti! Milli Piyango Online üzerinden Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama...

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto'da bu haftanın ikinci Eylül ayının son çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde dün akşamın kazandıran numaraları 8, 25, 28, 35, 43, 59 ve 77 joker numarası olarak açıklandı.

6 ve 5+1 bilenin çıkmadığı Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 66.538.643 TL devretti. 5 bilen 1 kişi 388.378,85 TL, 4 bilen 251 kişi 1.547,30 TL, 3 bilen 10.229 kişi 94,90 TL, ve son olarak 2 bilen 150.289 kişi 9,65 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. İşte Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı...

ÇILGIN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI



