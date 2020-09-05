Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! İşte şanslı numaralar

Sisal Şans ile yeni dönemde katlanarak kazandıran Çılgın Sayısal Loto'da çekilişi gerçekleşti. Haftanın üç günü gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamki çekilişte devreden büyük ikramiye 58 milyon 7 bin 778 TL için nefesler tutuldu.

Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21.30'da yapıldı ve sonuçlar belli oldu.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

18 - 54 - 61 - 70 - 75 - 85 - 87

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ





Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü saat 21:30’da düzenleniyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto artık online olarak da oynanabiliyor. Online Çılgın Sayısal Loto oynamak için millipiyangoonline.com sitesini ziyaret etmeniz gerekiyor. Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ONLİNE OYNA

ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.