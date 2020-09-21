Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için geri sayım! Bugün büyük ikramiye 63.185.933 TL...

Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişi için geri sayım başladı. Bugün gerçekleştirilecek Çılgın sayısal Loto çekilişine katılan vatandaşlar, çekilişin saat kaçta başlayacağını ve sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. Peki Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta, nereden izlenir?

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINLANACAK

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 21:30'da Milli Piyango TV Youtube kanalı üzerinden ve MP TV'den canlı yayınlanacak.

MİLLİ PİYANGO TV - CANLI ÇEKİLİŞ İÇİN TIKLAYINIZ



ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

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