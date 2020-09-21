21.09.2020 - 18:48 |
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için geri sayım! Bugün büyük ikramiye 63.185.933 TL...
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için heyecan dorukta. Bu akşam yapılacak olan Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı gerçekleştirilecek. En son yapılan çekilişte 63.185.933 TL devretmişti. 21 Eylül 2020 günü için yapılacak çekilişte şansını deneyenler için çekiliş heyecanı başladı. Çekilişe saatler kaldı...
Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişi için geri sayım başladı. Bugün gerçekleştirilecek Çılgın sayısal Loto çekilişine katılan vatandaşlar, çekilişin saat kaçta başlayacağını ve sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. Peki Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta, nereden izlenir?
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINLANACAK
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 21:30'da Milli Piyango TV Youtube kanalı üzerinden ve MP TV'den canlı yayınlanacak.
MİLLİ PİYANGO TV - CANLI ÇEKİLİŞ İÇİN TIKLAYINIZ
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
Hurda parçaları ile 'deniz kızı' heykeli yaptıHatay'ın Reyhanlı ilçesinde, mozaik ve hurda sanatçısı Mervan Altınorak, oto ve motosiklet hurda parçaları ile 400 kilo ağırlığında deniz kızı heykeli yaptı. Heykelini 2 ayda tamamlandığını belirten Altınorak, deniz kızı heykelinin Adana Karataş Belediyesi tarafından istendiğini, sıfır atık projesine destek amaçlı sahilde sergileneceğini de sözlerine ekledi.