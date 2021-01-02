Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline'da! İşte kazandıran numaralar...

Çılgın Sayısal Loto'da 2021 yılının ilk çekilişi gerçekleştirildi. Rekor ikramiye tutarı ile Çılgın Sayısal Loto gerçekleştirilen son çekilişinde kazandıran numaralar 3-7-9-22-27-70 ve 20 joker numarası olarak belirlendi. Oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını Milli Piyango Online üzerinden sorulayabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto 2 Ocak çekilişinde 6 ve 5+1 bilen çıkmazken 5 bilen 2 talihli 205.353,95 TL, 4 bilen 444 kişi 925,00 TL 3 bilen 15.268 kişi 67,20 TL ve son olarak 2 bilen 171.846 kişi 8,95 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu

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