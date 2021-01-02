02.01.2021 - 23:16 |
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline'da! İşte kazandıran numaralar...
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Haftanın üç günü boyunca gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto'nun 2021 yılındaki ilk çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. TV8 ekranında Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana gelen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamın kazandıran numaraları 3-7-9-22-27-70 ve 20 joker numarası olarak belirlendi. İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar...
Çılgın Sayısal Loto'da 2021 yılının ilk çekilişi gerçekleştirildi. Rekor ikramiye tutarı ile Çılgın Sayısal Loto gerçekleştirilen son çekilişinde kazandıran numaralar 3-7-9-22-27-70 ve 20 joker numarası olarak belirlendi. Oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını Milli Piyango Online üzerinden sorulayabiliyor.
Çılgın Sayısal Loto 2 Ocak çekilişinde 6 ve 5+1 bilen çıkmazken 5 bilen 2 talihli 205.353,95 TL, 4 bilen 444 kişi 925,00 TL 3 bilen 15.268 kişi 67,20 TL ve son olarak 2 bilen 171.846 kişi 8,95 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu
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