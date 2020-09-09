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    HaberlerEkonomi Haberleri Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam kaçta? 9 Eylül Çılgın Sayısal Loto'da dev ikramiye...
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    09.09.2020 - 12:48 |

    Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam kaçta? 9 Eylül Çılgın Sayısal Loto'da dev ikramiye...

    Çılgın Sayısal Loto çekilişi için nefesler tutuldu. Son olarak 7 Eylül 2020 tarihinde yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca devreden büyük ikramiye tutarı 59 Milyon TL'yi aştı. Online olarak da oynanabilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam kaçta yapılacak?

    Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam kaçta? 9 Eylül Çılgın Sayısal Loto'da dev ikramiye...

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları bu akşam saat kaçta belli olacak? Sisal Şans ile yeni dönemde çok daha fazla kazandıran şans oyunları bu akşam Çılgın Sayısal Loto çekilişi ile devam ediyor. Son olarak 7 Eylül'de çekilişi gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto'da devreden büyük ikramiye tutarı 59 milyon 445 bin 33 TL.

    9 EYLÜL ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

    Bu akşam gerçekleşecek Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21.30'da yapılacak. 59 milyon TL için yapılacak çekiliş millipiyangoonline.com'da canlı olarak yayınlanacak.

    ÇILGIN SAYISAL LOTO ONLİNE OLARAK OYNANIYOR

    Çılgın Sayısal Loto yeni dönemde online olarak da oynanabiliyor. 21.30'da gerçekleşecek çekiliş için 21.00'e kadar kupon yapabilirsiniz.

    ÇILGIN SAYISAL LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

     

    Maltepe'de başıboş köpekler genç kadına saldırdıİstanbul Maltepe'de fitness antrenörü kadın elektirikli scooter'la işe giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Genç kadın, yere düşerek yaralanırken, mahalle esnafı köpeklerin başkalarına da saldırdığını söyleyerek yetkililerden çözüm bulunmasını istedi. Genç kadının sokak köpeklerinin saldırısına uğradığı anlar kameraya yansıdı.
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