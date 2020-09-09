Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam kaçta? 9 Eylül Çılgın Sayısal Loto'da dev ikramiye...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları bu akşam saat kaçta belli olacak? Sisal Şans ile yeni dönemde çok daha fazla kazandıran şans oyunları bu akşam Çılgın Sayısal Loto çekilişi ile devam ediyor. Son olarak 7 Eylül'de çekilişi gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto'da devreden büyük ikramiye tutarı 59 milyon 445 bin 33 TL.

9 EYLÜL ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Bu akşam gerçekleşecek Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21.30'da yapılacak. 59 milyon TL için yapılacak çekiliş millipiyangoonline.com'da canlı olarak yayınlanacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ONLİNE OLARAK OYNANIYOR

Çılgın Sayısal Loto yeni dönemde online olarak da oynanabiliyor. 21.30'da gerçekleşecek çekiliş için 21.00'e kadar kupon yapabilirsiniz.

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