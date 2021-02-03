Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta? Çılgın Sayısal Loto'da 105 milyon TL'lik rekor ikramiye!

Çılgın Sayısal Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Şubat ayı içerisinde ikinci çekilişin gerçekleştirileceği Çılgın Sayısal Loto'da ikramiye tutarı 105 milyon TL'yi aştı. Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamı canlı yayınla gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto'nun Şubat ayı içerisindeki ikinci çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden gerçekleştirilecek olan çekilişin ardından belirlenecek.

Çılgın Sayısal Loto'da Pazartesi akşamı gerçekleştirilen son çekilişte kazandıran numaralar 15-51-55-60-62-90 ve 11 joker numarası olarak belirlendi.

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