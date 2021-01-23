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23.01.2021 - 17:10 |

Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı yayınlanıyor! Rekor ikramiye...

Çılgın Sayısal Loto'da dev ikramiye... 100 milyon TL'yi aşan Çılgın Sayısal Loto'da canlı yayın çekilişi başladı. Çılgın Sayısal Loto sonuçları milliyet.com.tr ve millipiyangoonline.com'da.

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da ikramiye rekora koşuyor. Çekilişte ikramiye 100 milyon 517 bin 204 TL'yi aştı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ BAŞLADI

Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto bu akşamki çekiliş STAR TV'de yayınlanan İbo Show'da Seda Sayan'ın sunumu ile 21.30'da gerçekleşiyor.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar adresinden yayınlanıyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmaya dayalı bir oyun olan Çılgın Sayısal Loto’da en az 2, en fazla ise 6 adet sayıyı bilenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekiliyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Çılgın Sayısal Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

ONLİNE ÇILGIN SAYISAL LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

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