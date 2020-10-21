Çılgın Sayısal Loto ne zaman çekiliyor? 21 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları için geri sayım

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için nefesler tutuldu. Son olarak 19 Ekim'de çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da 6 bilen çıkmayınca devreden büyük ikramiye tutarı 72 milyon 405 bin 801 TL'ye ulaşmıştı.

21 EKİM ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI KAÇTA AÇIKLANACAK?

Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'nun bu akşamki çekilişi saat 21.00'de gerçekleşecek. Çılgın Sayısal Loto çekilişi Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto yeni dönemde artık online olarak da oynanıyor. Millipiyangoonline.com adresini ziyaret ederek Çılgın Sayısal Loto oynayabilirsiniz.

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