21.10.2020 - 09:49 |
Çılgın Sayısal Loto ne zaman çekiliyor? 21 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları için geri sayım
Çılgın Sayısal Loto sonuçları için heyecan dorukta. Son çekilişte 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretmişti. 21 Ekim Çılgın Sayısal Loto'da devreden büyük ikramiye 72 milyon TL'yi aştı. Peki, Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak?
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için nefesler tutuldu. Son olarak 19 Ekim'de çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da 6 bilen çıkmayınca devreden büyük ikramiye tutarı 72 milyon 405 bin 801 TL'ye ulaşmıştı.
21 EKİM ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI KAÇTA AÇIKLANACAK?
Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'nun bu akşamki çekilişi saat 21.00'de gerçekleşecek. Çılgın Sayısal Loto çekilişi Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak.
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto yeni dönemde artık online olarak da oynanıyor. Millipiyangoonline.com adresini ziyaret ederek Çılgın Sayısal Loto oynayabilirsiniz.
ÇILGIN SAYISAL LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Şehre inen boz ayı böyle görüntülendiArdahan’da yiyecek aramak için şehre inen boz ayı Ardahan Küçük Sanayi bölgesinde dolaşırken görüntülendi.Uzun süre sanayi bölgesinde dolaşan bozayı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Aracıyla Kars yolundan şehre giriş yapan sürücü ve yanındaki arkadaşı yiyecek arayan boz ayıyı fark etti.