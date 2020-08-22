Çılgın Sayısal Loto online oyna | Çılgın Sayısal Loto çekilişinde dev ikramiye...

Sisal Şans ile yeni dönemde katlanarak kazandıran Çılgın Sayısal Loto'da ikramiye büyüyor. Haftanın üç günü çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da son çekiliş 19 Ağustos'da yapılmıştı. Devreden büyük ikramiye tutarı ise 54 milyon 257 bin 98 TL. Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da yapılacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ONLİNE OYNA

ÇILGIN SAYISAL LOTO OYNAMANIN KURALLARI

1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmaya dayalı bir oyun olan Çılgın Sayısal Loto’da en az 2, en fazla ise 6 adet sayıyı bilenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekiliyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Çılgın Sayısal Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINLANIYOR

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.