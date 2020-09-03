Çılgın Sayısal Loto sonuçları 2 Eylül 2020 | Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Milli Piyango oyunlarından en çok kazandıran Çılgın Sayısal Loto'nun 14. çekilişi 2 Eylül 2020'de gerçekleşti. Online olarak da oynanabilen Çılgın Sayısal Loto'da devreden büyük ikramiye tutarı 58 milyon TL'ye ulaştı. İşte kazandıran numaralar.

2 EYLÜL 2020 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

88 - 21 - 12 - 73 - 27 - 11 - joker 86

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ÇILGIN SAYISAL LOTO SONRAKİ ÇEKİLİŞ NE ZAMAN?

Haftanın üç günü çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılıyor. Çılgın Sayısal Loto'da 58.007.778 TL'lik devreden büyük ikramiye için çekiliş 5 Eylül Cumartesi günü yapılacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ONLİNE OLARAK OYNANABİLİYOR

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6’dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..

Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir

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