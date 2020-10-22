Çılgın Sayısal Loto sonuçları 21 Ekim 2020 | Online Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır?
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Dün akşam gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti. Peki, Çılgın Sayısal Loto'nun bir sonraki çekilişi ne zaman? İşte 21 Ekim 2020 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları.
Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'nun son çekilişi dün akşam gerçekleşti. Millipiyangoonline.com adresi üzerinden canlı yayınlanan Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca devreden büyük ikramiye tutarı 73 milyon 42 bin 626 TL oldu.
21 EKİM ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
13 - 22 - 37 - 43 - 66 - 87 joker - 65
ÇILGIN SAYISAL LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?
Haftanın üç günü çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekiliyor.
ONLİNE ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
Sen Seç!
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6’dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
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