Çılgın Sayısal Loto sonuçları 26 Aralık bugün çekilişi! Hangi numaralar kazandırdı?

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden şans oyunları arasında en çok tercih edilen Çılgın Sayısal Loto'da büyük çekiliş bu akşam yapıldı. Devreden ikramiye tutarı ise 91 milyon 182 bin 578 TL'ye ulaştı.

26 ARALIK ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ GERÇEKLEŞTİ

Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamı çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın üçüncü çekilişi bu akşam yapıldı. Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21.45'te Seda Sayan'ın sunumuyla TV8'de ve www.millipiyangoonline.com MPTV aracılığıyla canlı olarak yayınlandı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

18 - 33 - 38 - 42 - 56 - 79 Joker: 89





ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto bayilerden oynanabildiği gibi www.millipiyangoonline.com ve Milli Piyango uygulaması aracılığıyla oynanabiliyor.

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