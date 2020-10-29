28 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına göre kazanan numaralar! Çılgın Sayısal Loto ne zaman çekiliyor?

Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da sonuçlar belli oldu. 28 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca devreden büyük ikramiye tutarı 75 milyon 169 bin 956 TL oldu.

28 EKİM ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

28 - 23 - 44 - 52 - 59 - 72 joker - 74

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Çılgın Sayısal Loto Pazartesi, Çarşamba ve Cuma akşamları çekiliyor. Bir sonraki çekiliş 31 Ekim Cumartesi saat 21.30'da yapılacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

Sen Seç!

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6’dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..

Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

ÇILGIN SAYISAL LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ