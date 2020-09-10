Çılgın Sayısal Loto sonuçları 9 Eylül şanslı numaralar! Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto

Sisal Şans tarafından gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto 9 Eylül çekilişinin sonuçları belli oldu. 6 bilen çıkmayınca devreden büyük ikramiye 60 milyon 68 bin 162 TL'ye ulaştı. İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına göre kazandıran numaralar:

9 EYLÜL ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

"41, 29, 72, 21, 44 ve joker 86"

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO BİR SONRAKİ ÇEKİLİŞ NE ZAMAN?

Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da bir sonraki çekiliş 12 Eylül 2020 tarihinde saat 21.30'da gerçekleşecek. Çılgın Sayısal Loto online olarak oynamak ve sonuçları görüntülemek için millipiyangoonline.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.