10.09.2020 - 09:22 |
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 9 Eylül şanslı numaralar! Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto
Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Haftanın üç günü çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da 9 Eylül 2020'de son çekiliş gerçekleşti. 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti. Çılgın Sayısal Loto sonuçları 9 Eylül'de kazanan numaralar "41, 29, 72, 21, 44 ve joker 86" olarak belirlendi. İşte Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları...
Sisal Şans tarafından gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto 9 Eylül çekilişinin sonuçları belli oldu. 6 bilen çıkmayınca devreden büyük ikramiye 60 milyon 68 bin 162 TL'ye ulaştı. İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına göre kazandıran numaralar:
9 EYLÜL ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
"41, 29, 72, 21, 44 ve joker 86"
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
ÇILGIN SAYISAL LOTO BİR SONRAKİ ÇEKİLİŞ NE ZAMAN?
Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da bir sonraki çekiliş 12 Eylül 2020 tarihinde saat 21.30'da gerçekleşecek. Çılgın Sayısal Loto online olarak oynamak ve sonuçları görüntülemek için millipiyangoonline.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Pandeminin gözde tatil merkezi Kuşadası olduTÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası, 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci sonrasında tatil yapmak isteyen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Mavi bayraklı plajlarının yanı sıra Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi gibi tarihi ören yerlerine de çok yakın olan Kuşadası, sahip olduğu bu özellikler sayesinde pandemi döneminin gözde tatil kentleri listesine adını yazdırdı.